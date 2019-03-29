'Bir masal biter, yeni bir masal başlar'
'Bir masal biter, yeni bir masal başlar'
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Larissa Gacemer ile eşi Burak Gacemer, tatil için Finlandiya'ya gitti.
Kuzey ışıklarını seyreden Burak-Larissa Gacemer çifti, romantik tatilin fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Burak Gacemer, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Bir masal biter, yeni bir masal başlar" notunu düştü. Gacemer, diğer bir kareyi ise "Buz bardaktan yaban mersini suyu" notuyla paylaştı.
Etiketler : Larissa Gacemer, Burak Gacemer, Finlandiya
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