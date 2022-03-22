Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuğunu gören şaşırdı

90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen "Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin düğününde ortaya çıktı. 56 yıl yaşındaki Garipoğlu'nun oğlunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Amerika California Language Academy'nin sahibi Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğünü Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirdi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNE YOĞUN İLGİ

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde iki dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve eşi Duygu Dağdögen'in düğününe çiftin doktoru ve yakın aile dostlarından Prof. Dr. Alper Çelik ve bir dönen TRT'de yayınlanan 'Çocuk Saati' programında 'Hugo' adlı yarışma programını sunan Tolga Gariboğlu katıldı.

ÇOCUĞUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen'in düğün törenine oğlu Mir ile katıldı. 56 yaşındaki Tolga Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" ve "Oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumlarını yaptı.

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