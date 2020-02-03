Bir tabak çekirge yedi!

Her yaptığı olay olan Eda Taşpınar, Meksika tatiline devam ediyor. Sosyetik güzel tatilde bir tabak dolusu çekirge yedi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, yine yapacağını yaptı. Bir süredir tatil için Meksika'nın Tulum bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.

Dünyayı saran koronavirüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar’ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına “Yer miyiz? Yeriz” notunu düştü.

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.