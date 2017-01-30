BİR TANESİNİ SAHİBİNE BIRAKTI!

Taşkınköy’de Emine Tatlıcıoğlu’nun balkonundan 2 adet dolu gaz tüpü çalındı

Melin Dobran

Taşkınköy’de ikamet eden Emine Tatlıcıoğlu isimli vatandaş, evin balkonunda muhafaza ettiği 3 adet dolu gaz tüpünden 2 tanesinin çalındığını söyledi.

Sabahattin Kundak Sokak’taki devlet sosyal konutlarında 20 yıldan beridir yaşadığını belirten Tatlıcıoğlu, ilk defa böyle bir olay yaşadığını ifade etti.

Tüpler çalındıktan sonra iki kez polisi aradığını anlatan Tatlıcıoğlu, konuyla ilgilenilmediğini dile getirdi.

“Gaz tüplerinden 2 tanesini alıp gittiler, brini de bana bıraktılar” diyen Tatlıcıoğlu, polisin mahalle aralarında devrieye yapmasını önerdi.Tatlıcıoğlu, “Herkes dikkat etsin, eşyalarını dışarıda bırakmasın” diyerek herkesi uyardı.

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