BİR YILDIR KAÇAK YAŞIYOR!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Gönyeli’de devriye gezen polis ekibi tarafından yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen Veysel Taş’ın bir yıldır ikamet izinsiz olarak bulunduğu ortaya çıktı



Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Veysel Taş, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı.Can, huzurda bulunan zanlı Veysel Taş’ın, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 15.30’da Gönyeli’de devriye gezen polis ekibi tarafından, zanlının yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti.Can, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının31.08.2018 tarihinde 30 gün vizeile KKTC'ye giriş yaptığı ve 30.09.2018 tarihinden ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



