Birce Akalay: İbrahim Çelikkol ile çok tatlı tatil yaptık

Son dönemde dijital bir platformda yayınlanan projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı 2017-2018 sezonuna damga vuran 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolleri paylaştığı İbrahim Çelikkol ile tatile çıkmıştı. İstanbul'a dönen oyuncu, ayaküstü muhabirlerle konuşarak hem büyük beğeni toplayan dizileri, hem de Çelikkol ile tatiliyle ilgili konuştu.

İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti. Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikiliden Akalay, geçtiğimiz şubat ayında yakın dostunun doğum gününü şu mesajla kutlamıştı:

"İbom! Canımn içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam.Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım."

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİLER

Sık sık birlikte vakit geçiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, birkaç ay önce arkadaş grubuyla Sarıyer'de bir araya gelmişti. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Akalay, “İbo (İbrahim Çelikkol) gitti yakalayamadınız, yakın arkadaşlarımız ile beraber bayram yemeği yedik. Eski günleri yâd edip, hasret giderdik" demişti.

YAKIN DOSTLAR TATİLDE

Aralarındaki dostluk bağı kopmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı. Yakın arkadaşlar, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

Denize olan düşkünlüğü ile bilinen Birce Akalay, Çelikkol ile koyu bir sohbet daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Denize girmeyi tercih etmeyen Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtü ile oturmayı tercih etmişti. Akalay, kendisini görüntüleyen gazetecilere de el sallamıştı.

"BAZI KARELERDE TEK GÖRÜNSEN DE İKİ KİŞİSİNDİR"

Akalay, sonrasında İbrahim Çelikkol'un çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncu, yakın arkadaşına; "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere. İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın" sözleriyle seslenmişti.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Tatilin ardından çalışmak için İstanbul’a dönen Birce Akalay önceki akşam Beyoğlu Corridor’da görüntülendi. 'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, dijital platformda dünya listelerine giren iki dizisinden bahsederek, şöyle konuştu:

"İkisi de yüreğimi, göğsümü kabartan işlerdi. Mutluyum. Bu kadar güzel reaksiyon alması, seviliyor olması güzel. Karakterlerde benden çok nota var, 'ben de olsa bende aynı şeyi yapardım' dediğim karakterlerdi. Çok mutlu hissediyorum kendimi."

"BENİ BİRAZCIK GÖTÜRDÜ"

Her fırsatta yakın arkadaş olduklarını dile getirdiği İbrahim Çelikkol’la tatil yapmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, “Çok tatlı tatil yaptık. Aldı beni birazcık götürdü. Sonra o oğlanı aldı, ben annemin yanına döndüm” ifadelerini kullandı.

Milliyet