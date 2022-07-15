Sağlık Bakanlığı’ndan Lefkoşa’da random test
Sağlık Bakanlığı’ndan Lefkoşa’da random test
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Sağlık Bakanlığı bugün (15 Temmuz Cuma) Lefkoşa’da ücretsiz random antijen testleri yapacağını açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre yapılacak olan taramanın yer ve saati şöyledir:
– Lefkoşa Girne Kapısı – 08.00- 09.30
– Saman Bahçe Evleri Simit Dünyası Yanı –09.30 -11.00
– Dereboyu Cafeler Bölgesi-11.15 -13.00
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