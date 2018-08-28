Birlikte olacaklar!
Sürpriz!
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Oyuncu Tuvana Türkay, çekimleri ekim ortasında başlayacak projede, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le başrolü paylaşacak. Projede Kural ve Türkay aşk yaşayacaklar.
Oyuncu, çekimleri ekim ortasında başlayacak projede, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le başrolü paylaşacak.
Yapım şirketi üç oyuncu dışında, kast çalışmalarına devam ediyor.
Oyuncunun rolüne, uzun süre kaldığı ve sonrasında ev aldığı Londra’da hazırlanacağı öğrenildi.
Etiketler : Tuvana Türkay, Ahmet Kural
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