Bomba iddia! O isimle aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatlarını sır gibi saklayan ikiliden Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı. Sözleşmedeki tazminat detayı ise herkesi şaşırtmıştı. Şimdilerde ise Çağla Şıkel'in adı Ali Kalyoncu ile anılıyor. Çağla Şıkel'in son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığı iddia ediliyor. İşte tüm detaylar…

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştı. 1 ay önce tanışan ikili birbirlerinin enerjisinden etkilendi ve görüşmeye başladı.

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel'in son dönemin en popüler ve aranılan fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığı iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İkilinin, bir etkinliğe birlikte katıldığı yönünde duyumlar almıştım. Yaptığım araştırmalarda öğrendim ki, olay doğruymuş. Ama henüz adını "ilişki" koymak için erken olduğunu da söylüyorlar.

Aynı sektörün içinde bulunan Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu, bir ay önce tanışmış ve birbirlerinin enerjisinden etkilenmiş.

Şimdilik birbirlerini tanımaya ve arkadaşlıklarını ilerletmeye karar vermişler. Belli ki havada aşk kokusu var; bakalım arkadaşlıkları bir ilişkiye evrilecek mi?

Hürriyet