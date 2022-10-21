Güney Kıbrıs’taki haftalık koronavirüs verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 14-20 Ekim tarihlerini kapsayan dönemdeki koronavirüs verileri açıklandı.

Fileleftheros gazetesi web sayfasının haberine göre bir hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı 2 kişi hayatını kaybederken yapılan 66 bin 40 test neticesinde 2 bin 755 yeni vaka belirlendi.

Böylelikle toplam ölü sayısı bin 191’e, vaka sayısı ise 596 bin 297’ye yükseldi.

Yapılan açıklamada pozitiflik oranı yüzde 4.17 verilirken tedavi altında olan 42 hastadan 9’unun durumunun ciddi olduğu da belirtildi.

BRT