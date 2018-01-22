Boşandı ama yine dava açıyor!

İbrahim Kutluay’la evliliği cuma günü resmi olarak sona eren Demet Şener, “Her şey daha yeni başlıyor” diyerek yeniden dava açacağının sinyalini verdi.

Eski manken Demet Şener ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay’ın 15 aydır çekişmeli devam eden boşanma davası cuma günü sonuçlanmıştı.

Mahkeme, Şener’in açtığı zina davasının reddi ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar vermişti. 1 milyon 350 bin lira nafaka kazanan Şener, önceki akşam avukatı Aslı Hatemi ile İstinye Park’taki Zuma adlı restoranda yemek yedi.

Mekân çıkışı görüntülenen eski mankene mahkemenin verdiği tazminatı yeterli bulup bulmadığı soruldu. Şener, “Benim için boşanmak önemliydi.

15 aydır bunun için uğraşıyordum. Bundan sonra önceliğim çocuklarım. İbrahim Bey çocuklarımın babası olarak hayatımda olacak” dedi.

Mahkemenin zina davasının reddetmesiyle ilgili ise ilginç bir açıklama yaptı: “Bunun için üst mahkemeler var. Her şey daha yeni başlıyor.” dedi