Boşandıktan sonra yüzü gülüyor!

İbrahim Kutluay boşandıktan sonra ilk kez…

Eksi basketbolcu İbrahim Kutluay bundan yaklaşık on gün önce eşi Demet Şener'le olan evliliğini bitirmişti. Kutluay boşanma sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi.

Uzun bir süredir devam eden boşanma davası yaklaşık on gün önce biten ve eşi Demet Şener’den boşanan İbrahim Kutluay hafta sonu oğlu Ömer ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Oğlu ile birlite yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan İbrahim Kutluay’ın hayli moralli olduğu gözlendi.

Kendilerini görüntüleyen ve boşanmayla ilgili sorular yönelten muhabirlere Kutluay; Ömer ile birlikte kahvaltıya geldiklerini söylemekle yetindi. Kutluay gazetecilere iyi çalışmalar dileyerek yoluna devam etti.