Boşanma nedenleri...

YouTube kanalında gündem olacak açıklamalara imza atan Seren Serengil, boşanacağı konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, son dönemde "evlilikleri bitme aşamasında olduğu" haberleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun boşanma aşamasına gelmelerindeki olası sebepleri açıkladı.



"İKİSİ ARASINDAKİ SORUN DEĞİL"



Seren Serengil, ünlü çiftin ailevi nedenlerden dolayı boşanma aşamasına geldiğini iddia etti: Bu bence Kenan ile Beren arasındaki bir problem değil. Kesinlikle başka şahısların bu evliliğe kastettiğini düşünüyorum



"İSTEMİYORUM!"



"Evlilikte iki insanın yalnız bırakılması gerekiyor. 'Evlilik iki ailenin birbirleriyle evlenmesidir' söylemi de yanlış. Aileler görüşmek zorunda değil. Hayatında istememe hakkına sahipsin. Bu yaptırımlar, baskılar... İstemiyorum, mecbur değilim. Sevmediğim insanlarla yan yana gelmek istemiyorum"

"Ailelerin, çiftlerin en güzel günlerinde kaprisleri nedeniyle bunları yaşatmaya ne hakları var? Ben onu unutur muyum? Ben de Beren kafasındayım. Dış etkenleri duvarlarınızdan içeriye sokmaya izin verdiğiniz zaman bir kadın hırslanır."

"Beren'e bir şey olmaz. Çok üzüleceksin Kenan. Bir erkek için ileride bir gün eski eşini başkasıyla görmek çok ağır. Tamir etmeye çalış."



"YAZIKLAR OLSUN"



"İyi bir aile bireyi, çocuğunun mutluluğunu istiyorsa çift bir arada tutmaya çalışır. Bu durumlarda aile çok önemli. Çözemediğiniz şey kendinize ilgili mi? Anlaşamıyor musunuz? Sakın bir başkası yüzünden o yuvayı yıkmayın. Neden buysa ikinize yazıklar olsun."



TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI



Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile bir dönem tatsızlık yaşamış, ardından sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı.