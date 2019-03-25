Akne izlerini yok ediyor!

ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Süt ve taze zerdeçal ile yapılan bu içecek, zerdeçal içerisindeki kurkumin bileşeni sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Ciltte oluşan akne ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor.

Vücutta oluşan serbest radikalleri atıyor ve temizliyor.

Zerdeçal özellikle spordan sonra vücudunuzu onarabilecek antioksidan içeriğine sahiptir. Zerdeçalın içeriğindeki bileşenler kasları rahatlatır. Bu nedenle spor sonrası zerdeçallı sütü tercih edebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize, çorbalarınıza mutlaka bir tutam zerdeçal ekleyin.

Laktoz intoleransınız varsa sütünüzü laktozsuz almayı, herhangi bir alerjiniz var ise mutlaka uzmana danışmayı unutmayın.