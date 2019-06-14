'Boşanma sürecinde adam çocuk yapmış!'

2014 yılında boşanma davası açtığı İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'yla geçtiğimiz ay boşanan Tuğba Özay, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Boşanma sürecinden bahseden eski model, "Eski eşimle 2009 yılında evlenmiştim, normalde bizim evliliğimiz 2014 yılında bitmişti. 2014'ün Ekim ayında ben kendisine dava açtığımda 3 mahkeme geçirdik. Hiçbirine gelmemişti. Sonrasında o da ben de kendi hayatlarımıza bir yön verdik. İki ülke arasında prosedürler o kadar kolay işlemiyor. Dava düştü. O dava düşünce hemen bir mahkeme açamıyorsunuz. Onun sürecini bekledik, sonrasında resmi bir takım evraklar vardı. Vatandaşlık vs. bir takım konular vardı aramızda çözülmesi gereken. Süreç 5.5 yıla kadar uzandı. Nihayetinde geçtiğimiz haftalarda resmi olarak bitti. Onun öncesinde adam gitmiş orada bir yuva kurmuş, evladı, oğlu olmuş falan" diyerek boşanma davası sürecindeyken eski eşinin baba olduğunu söyledi.