BU BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

İskele’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık 10:00’a kadar Boğaziçi köyü ve Cemer Su bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre; elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan Girne’de de elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik şebekesinde yapılacak olan trafo değişimi nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık 11:00’e kadar Karaoğlanoğlu Hacı Ali Sitesi ve Mezarlık bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre; elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.