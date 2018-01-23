BU HAFTA FİNAL YAPIYOR!

Show TV'nin yaz döneminde başlayan, MF Yapım imzalı iddialı dizisi Kalp Atışı, pazar günü ekrana gelecek olan 28. bölümüyle ekrana veda edecek.

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştıkları Kalp Atışı, geçtiğimiz yaz başında ekran macerasına başlamıştı. Aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonda da devam eden dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün ardından, gün değişikliğine gidilmişti. Geçtiğimiz pazar günü, üç haftalık aranın ardından yayınlanan 27. bölümde de reytingleri beklentilerin altında kalan Kalp Atışı, bu hafta yayınlanacak olan 28. bölümüyle final yapacak.