HÜKÜMET BİRAN ÖNCE KURULMALI!
Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü.
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman ” Bugünkü görüşmelerin ardından bir kanaat oluşacak. 4’lü koalisyonda kararlılık Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgisindedir” dedi.
Erhürman: Bugün bir görevlendirme olacağını sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Akıncı kısa süre içerisinde bu süreci başlatacaktır. Hükümetin biran önce kurulması gerekiyor. Ülkede ciddi sıkıntılar var. Anayasa ve teamüller çerçevesinde takdir Cumhurbaşkanı’nınıdır
Erhürman: Koalisyon protokolü konusunda taslak çalışma ortaya çıktı. Ortak görüşlerin buluştuğu bir taslak. 4 başkan bu akşam görüşebiliriz.
Etiketler : Tufan Erhürman, CTP, Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme
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