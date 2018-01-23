HÜKÜMET BİRAN ÖNCE KURULMALI!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman ” Bugünkü görüşmelerin ardından bir kanaat oluşacak. 4’lü koalisyonda kararlılık Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgisindedir” dedi.

Erhürman: Bugün bir görevlendirme olacağını sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Akıncı kısa süre içerisinde bu süreci başlatacaktır. Hükümetin biran önce kurulması gerekiyor. Ülkede ciddi sıkıntılar var. Anayasa ve teamüller çerçevesinde takdir Cumhurbaşkanı’nınıdır

Erhürman: Koalisyon protokolü konusunda taslak çalışma ortaya çıktı. Ortak görüşlerin buluştuğu bir taslak. 4 başkan bu akşam görüşebiliriz.