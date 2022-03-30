Bu hali tarih oldu! Onu bir de şimdi görün

Dubai'deki "dünyanın en güzel binası" olarak anılan Gelecek Müzesi (Museum of the Future), önceki gece bol yıldızlı "Time100 Gala ve Etki Ödülleri"ne ev sahipliği yaptı. Gecenin konuklarından Meryem Uzerli şıklığıyla göz kamaştırdı.

Toplum üzerindeki etkilerini, daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan bireylerin onurlandırıldığı gecenin konuklarından biri de Meryem Uzerli'ydi. Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Stylingini ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Meryem Uzerli, Türk tasarımcılar Züleyha Kuru'nun elbisesini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılardan Serena Uziyel'in çantasını tercih etti.

200 kişilik VIP davette, Time Dergisi'nin 100 etkili isme verdiği ödüller takdim edildi.

Fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Uzerli'ye yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun bazı takipçileri: “Dünyanın en güzel kadını”, Çok güzelsin bu beni öldürüyor” yorumlarını yaptı.

Bazı takipçileri de Uzerli'nin 'Hürrem Sultan' zamanındaki halinden çok farklı olmasına dikkat çekti.

mynet.com