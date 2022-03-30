Sağdıç, nikahta geline aşık olduğunu itiraf etti! O andan sonra her şey yerle bir oldu

ABD'de TikTok videoları çeken Desiree White isimli kadın, 2010'da evlendiği sırada sağdıç olan yakın arkadaşı Bryant'ın 200 davetlinin önünde yaptığı konuşmada ilan-ı aşk etmesinden yıllar sonra boşanarak genç adamla evlendiğini itiraf etti.

ABD, 2010 yılında evlendiği sırada sağdıçın ilan-ı aşkına yıllar sonra yanıt veren 32 yaşındaki Desiree White’ı konuşuyor…

Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinden yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki White, “Düğünümüze katıldığında sağdıç olarak yer aldı ve 200 davetlinin önünde bir konuşma yaparak aşkını ilan etti” dedi.

Desiree’nin boşanması sonrasında çift evlenme kararı aldı.

Bryant isimli arkadaşının düğün sırasında yaptığı konuşmada, “Seni ilk gördüğümde seni sevdim. Sana aşık oldum. Benim olman gerektiğini biliyordum. Hayatımda gördüğüm en güzel insan olduğunu düşündüm. Senin erkek arkadaşın olduğunu öğrendim ve kısa bir süre sonra sevgilinle de arkadaş olduk. İkinizi de seviyorum, tebrikler” dediğini aktaran Desiree yıllar sonra boşanarak Bryant ile evlendiğini söyledi.

Düğün sırasında yaptığı konuşmanın davetliler arasında soğuk duş etkisi yarattığını ve çok utandığını söyleyen Desiree White, konuşma sırasında çok utandığını dile getirdi. Gençlik yıllarında üçünün birlikte çok sık zaman geçirdiğini ve Bryant ile ismi açıklanmayan eski eşinin çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Desiree, “Ben Bryant için çok çöpçatanlık bile yaptım. O zamanlar ona o gözle bakmazdım” dedi.

Çift şu an çocuklarıyla birlikte mutlu bir evlilikleri olduğunu da açıkladı.

sözcü.com.tr