Bu nasıl Dünya Kupası! Katar-Ekvador maçı kimsenin hatırlamak istemeyeceği şekilde tarihe geçti

2022 Dünya Kupası, Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçla birlikte resmen başladı. Karşılaşmada 2 golü de Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia atarken, dev turnuva ilk maçtan tarihe geçti. Katar-Ekvador mücadelesi Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara kaçtı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası görkemli bir seremoni ile başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken mücadele tarihe geçti.

VALENCIA'DAN DUBLE

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, A Grubu'ndaki rakibi Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.

EN AZ İZLENEN AÇILIŞ MAÇI

Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara kaçtı. Sosyal medyada futbolseverler mücadele kalitesinin oldukça düşük olduğundan dert yandı.

Haberler.com