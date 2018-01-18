Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eski eşi Dilek Karakuzu’nun avukatı Boysan Boyra, basın açıklaması yaparak Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yapttığı açıklamaları değerlendirdi.

Boyra açıklamasında “söz konusu rakamların banka dökümlerinin tarihlerini incelendiğinde boşanma davası veya ayrılığın söz konusu olmadığını” kaydetti.

İşte o açıklama:

Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından 17/01/2018 tarihinde yapılan açıklamaya binaen Müvekkilim Hatice Dilek Karakuzu (Özgürgün) tarafından yapılan açıklamayı kendisinin bana verdiği yetkiye dayanarak kamuoyu ile paylaşırım.

“Bu paralar boşanmadan önce”

Sn. Özgürgün tarafından malvarlığı hakkında gerçeklerden uzak ve son derece tutarsız bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama müvekkilimin manevi haklarını ihlal etmiş olup cevap zarureti doğurmuştur. Sn. Özgürgün boşanma sürecinde bir kısmı kamuoyuna yansıyan banka hesaplarındaki yüksek rakamları boşanma masrafı olarak borç aldığını belirtmiştir.

Oysa söz konusu rakamların bankaya yatış (veya çekiliş) tarihleri incelendiğinde ortada henüz bir boşanma davası hatta ayrılık dahi olmadığı anlaşılacaktır. Diğer taraftan Sn. Özgürgün’ün bu hesaplardan yaptığı harcamaların, halen ikamet ettiği Çatalköy’deki malikane ve İnci Pars adına alınan Jaguar marka jip ve birtakım gayrimenkullerin de mi eşten dosttan borç alınarak yapıldığı bu açıklamadan anlaşılamamıştır.

Sn. Özgürgün’ün hesaplarının şeffafça incelenmesi halinde tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Müvekkilimden almış olduğum bilgi ve talimat ışığında Sayın Özgürgün’ün bundan sonraki hayatının herhangi bir aşamasında müvekkilimin adını ya da boşanma davasını kullanması halinde müvekkilimin yasal yollara başvuracağını bildirir kamuoyuna saygılar sunarız.