BU YUMURTA SERVET DEĞERİNDE!

Mavi, Yeşil, Kahverengi Yumurta Yumurtlayan Mucizevi Tavuk: Ameraucana Tavukları

Ameraucana cinsi tavuk Kıbrıs'ta bulunan bazı çiftliklerde mavi yumurtalarıyla ilgi görüyor. Mavi, yeşil ve turkuaz renklere yakın bu yumurtalar, astım hastaları için bugünlerde bulunmaz hint kumaşı...

Amerikan ırkının bir melez tavuğu olarak belirtilen Ameraucana cinsi tavukların yumurtaları mavi, yeşil, kahverengi renklerinde oluyor. Bu yumurtaları ilk defa görenler kimyasal bir katkı yahut boyama işlemi olduğunu düşünse de tavuğun yumurtasının bu şekilde oluştuğunu öğrenince bu renkli yumurtalardan satın alıyorlar.

Yumurtaların Türkiye'deki piyasası ortalama 10-15 lira arasındadır. Seri üretim yapan bir çiftlik olmamasından dolayı satış kanalı pek kuvvetli değildir. Satın almak istersen, bu tavuklara sahip çiftliklere kadar gitmeniz gerekebilir.

Anavatanı Amerika ve Hindistan olarak bilinen araucana tavuklarının deniz mavisinde koyu yeşile kadar farklı skalalarda renkleri var.Amerika'da birçok farklı tavuk türünün birleşimi ile ortaya çıkan melez bir cins olan araucana tavuklarının kuyrukları yok, ayakları yeşil ve paçalı.

Diğer tavuklara oranla etleri yağsız diyebiliriz. Tavuk eti diye tabir edilen beyaz et sadece göğüslerinde var. Vücutlarının geri kalan kısmındaki et yağsız ve sert.

Yumurtasında kolesterol olmayan araucana tavuklarının yumurtasındaki vitamin değeri 10 bıldırcın yumurtasına eşdeğer. Araucana tavuklarının tüyleri de ayrıca her ay kırpılarak kozmetik alanında kullanılıyor.

Peki Araucana yumurtalarının faydaları nelerdir?

raucana tavuklarının lezzetli ve şifalı yumurtaları kabuk renginden dolayı da tercih edilmekte. Yumurta sevmeyen çocuklar, renginden ötürü bu yumurtaları yemeye yanaşıyorlar.

Yüksek oranda demir, çinko kalsiyum, folik asit ve protein içeren mavi ve yeşil yumurtalar, sağlığımıza oldukça faydalıdır.

Vücudun sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesi için gerekli olan temel besin maddelerini içeriğinde bulundurur.

Kalp dostudur. Kasları güçlendirir, yaşlı kişilerde kas kaybını minimuma indirir.

Göz için faydalıdır. Beyin fonksiyonelitesini artırır. Beyin zarı için muazzam bir besin takviyesidir.

Alzheimer hastalığı ihtimalini azaltır. Hamile ve emziren kadınlar için günlük tüketilmesi tavsiye edilir.

Kemik erimesine karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar. Enerji değeri yüksektir. Tokluk hissi verdiği için kilo kaybını sağlar.

Yüksek tansiyon hastalarında tansiyonu dengede tutar. Felç ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini azaltır. Meme kanseri riskini azaltır.