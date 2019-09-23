BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Aydınköy, Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokak’a bugün 4 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynakalanacak kesinti, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.
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