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  3. BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Aydınköy, Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokak’a bugün 4 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynakalanacak kesinti, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.

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