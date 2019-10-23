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BUGÜN 5 BUÇUK SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 5 BUÇUK SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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İskele’ye bağlı bazı yerleşim birimlerinde bugün 5 buçuk saat elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı İskele’de bazı bölgelerde 09:30 ile 15:00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Buna göre; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy’e belirtilen saatlerde elektrik enerjisi verilmeyecek.

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