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  3. BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Değirmenlik taş ocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taş ocakları bölgesinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti, 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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