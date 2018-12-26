BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Dikkat!
A+A-
Değirmenlik taş ocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taş ocakları bölgesinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti, 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Etiketler : Değirmenlik, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.