BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Değirmenlik taş ocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taş ocakları bölgesinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti, 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.