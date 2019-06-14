BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme ve yeni trafoları devreye alma çalışması nedeniyle bugün Ercan bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.Elektrikler 09.00-16.00 saatleri arasında kesik olacak.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”

