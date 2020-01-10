BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Turunçlu ve Kurudere’de bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 10:00 -12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.