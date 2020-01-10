BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
2 saatlik elektrik kesintisi!
A+A-
Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Turunçlu ve Kurudere’de bugün elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 10:00 -12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Turunçlu, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.