"Bunun adı tecavüzdür!"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntülerinin yayınlanması, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir'in, "Bunun adı tecavüz" başlıklı yazısı şöyle:

Madem Aslı Bekiroğlu meselesinde iş bu kadar çığırından çıktı, madem asıl ahlaksız ya da ahlaksızların, insanların özel hayatlarına dalanlar olduğunu unuttuk, kısa bazı hatırlatmalarda bulunayım. Oyuncunun herkes gibi özel bir hayatı, herkes gibi sırları, herkes gibi başkalarının görmesini istemeyeceği özel zamanları var.

Ünsüz birinin özelini korumak ne kadar hakkıysa, Bekiroğlu için de aynı haklar geçerli... Fotoğraflar onun ya da değil bilmiyorum, ilgilenmiyorum.İlgilendiğim ya hesabı ele geçirilerek ya da müthiş bir montaj yeteneği sergilenerek genç bir kadının zor durumda bırakıldığı.O kareleri ifşa diyenlere de bir çift sözüm var. Cebi 3-5 kuruş para görünce, önüne gelene yürüyen bir zamparanın mesajlarını açıklamak ifşa olur da burada yaşanan ifşa değil. Genç bir kadının özel hayatına tecavüz bu...

Tecavüz illa cinsel organla edilir zannediyorsanız yanılıyorsunuz.2-3 yıl kadar önce, ABD’de genç bir kadın, eski sevgilisinin birlikte oldukları dönemde çektikleri özel video’ları internet aleminde yaymaya başladığını söyleyip, rızası dışında yapılan bu paylaşımların durdurulması için mahkemeye başvurdu.Mahkeme, sanık durumundaki eski sevgilinin az bir cezayla kurtulmasına izin vermedi.Genç kadının telif hakkının ihlal edildiğinden yola çıkarak, eski sevgiliye yüz binlerce dolar’lık ceza kesti. Bekiroğlu bir mağdurdur ve ona ağzından salyalar akıtarak değil, ancak mağdure gözüyle bakılabilir...