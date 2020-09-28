Büyük ikramiye çekildi

Devlet Piyangosu’nun 600 Bin TL’lik büyük ikramiyesi bu akşam çekildi. 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 62652 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Piyangolar Birimi Girne Şubesi vezneden satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor.

Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak yarın satışa sunulacak.

BRTK