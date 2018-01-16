BÜYÜK KAVGA!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun takılarının sahte olduğunu ima etmesine çok kızdı. "Sen mahalle arası terzisisin" ifadelerini kullandı.

Kanal D’de yayınlanan Magazin D adlı magazin programına konuk olan modacı Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.

Programa bağlanan Bülent Ersoy, Saraçoğlu'na ateş püskürdü. Ersoy: ‘Acaba taş uzmanı mı kendisi ta kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor bakıyor bugün taş uzmanları bile aletler yardımıyla taşın cinsini cibiliyetini ancak anlayabiliyorlat. Öyle yorumlar yapmaya kalkmasın kaldı ki onun genel adı tek taştır çocuğum sen kim oluyorsun çocuğum. Ben 1-2 kere dikiş diktirmek durumundaydım. Ama elbiseleri riyasız söylüyorum ne astarı belli ne ustarı belli sen evvela sen kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor başkalarını adam gibi giydir, giyilecek gibi değil çünkü, Allah koru Yarabbim. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Sen kimsin sindiremedin mi Nur Yerlitaş’ın büyük imzasını sindiremeyeceksin çünkü sen mahalle arası terzisisin’ ifadelerini kullandı.