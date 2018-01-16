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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bu bölgelerde elektrik olmayacak!

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KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre yarın ülkenin çeşitli yerlerinde orta gerilim hatlarında yapılacak proje çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Kesintinin uygulanacağı bölgeler ve saatleri şöyle; 

Girne bölgesi; Ilgaz, Alsancak’ın doğusu, Çıkartma Plajı dağ yönü ve Yeşiltepe bölgelerinde 09.30 – 11.30 saatleri arasında 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.
 

Ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nediyle

Gönendere, Tirmen ve Ergenekon köylerinde10.00-13.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi olacaktır.

 

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