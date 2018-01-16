DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bu bölgelerde elektrik olmayacak!
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KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre yarın ülkenin çeşitli yerlerinde orta gerilim hatlarında yapılacak proje çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu.
Kesintinin uygulanacağı bölgeler ve saatleri şöyle;
Girne bölgesi; Ilgaz, Alsancak’ın doğusu, Çıkartma Plajı dağ yönü ve Yeşiltepe bölgelerinde 09.30 – 11.30 saatleri arasında 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nediyle
Gönendere, Tirmen ve Ergenekon köylerinde10.00-13.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi olacaktır.
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