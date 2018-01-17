BÜYÜK ŞOK!

Daha’ filmine gişe şoku!

Oyuncu Onur Saylak’ın ilk uzun metrajlı filmi “Daha” 12 Ocak’ta gösterime girmişti. Film ilk üç günde sadece 6. 142 kişi tarafından izlendi. Daha’da Saylak’ın ayrıldığı eşi Tuba Büyüküstün başrol oynuyor. 24. Uluslararası Adana Film Festivali ulusal yarışmasından dört ödül alarak dönmüştü...

‘Daha’ filmi, “Arif V 216”, “Aile Arasında”, “Deliha 2” ,’ gibi salonları domine eden filmlerin arasında mütevazı bir rakamda kaldı.

Hafta sonu izleyici rakamlarına göre derlenen Box Office Türkiye'nin verilerine göre “Arif V 216” filmi 10 günde toplam 2.874.598 , “Aile Arasında” filmi 7 haftada toplam 4.250.971 ve Deliha 2 filmi ilk üç günde 348.689 izlenme oranına ulaşırken ‘Daha’ filmi ilk üç günde sadece 6.142 kişi tarafından izlenerek 13. sıraya yerleşti. Onur Saylak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği ‘Daha’ filminde Tuba Büyüküstün, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Turgut Tunçalp ve Hayat van Eck başrolde oynuyor. Drama türündeki Daha filmi 115 dakika sürüyor. Daha filminin yapımcılığını ise Ay Yapım üstlendi.

FİLMİN KONUSU

14 yaşındaki Gaza (Hayat Van Eck), Ege’de bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Hayali, lise için büyük bir şehre taşınmak ve hayatını orada geçirmektir. Sert mizaçlı ve dominant babası Ahad (Ahmet Mümtaz Taylan), Avrupa’ya mülteci kaçırmakta ve oğlunu da bu iş için yetiştirmek istemektedir. Gaza, babasının etkisinden uzaklaşmanın kolay olmadığını görecektir.

Daha filmi, Hakan Günday’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.