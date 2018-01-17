Naz Elmas iddialı dizi ile geliyor!
Naz Elmas iddialı dizi ile geliyor!
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Bir döneme güzelliği ile damga vuran Naz Elmas, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile muhteşem bir dönüş yapacak.
Bir döneme güzelliği ile damga vuran Naz Elmas, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile muhteşem bir dönüş yapacak.
EKRANLARA DÖNÜYOR
Özcan Deniz ile Haziran Gecesi dizisinde adını duyuran Naz Elmas, güzelliği ile herkesin dikkatini çekmişti. Elmas uzun bir süre ekranlarda yer alamamış unutulup gitmişti. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi ile ekranlarda yeniden fırtına gibi esecek.
JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Heyecanla beklenen Jet Sosyete'nin yayın tarihi henüz belli olmasa da ocak ayında sete çıkması planlanıyor.
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