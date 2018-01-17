Naz Elmas iddialı dizi ile geliyor!

Bir döneme güzelliği ile damga vuran Naz Elmas, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile muhteşem bir dönüş yapacak.

Bir döneme güzelliği ile damga vuran Naz Elmas, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile muhteşem bir dönüş yapacak.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Özcan Deniz ile Haziran Gecesi dizisinde adını duyuran Naz Elmas, güzelliği ile herkesin dikkatini çekmişti. Elmas uzun bir süre ekranlarda yer alamamış unutulup gitmişti. Elmas, Gülse Birsel'in dizisi ile ekranlarda yeniden fırtına gibi esecek.