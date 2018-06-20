BÜYÜK SORUN!

WhatsApp yakında belirli telefonlarda çalışmayı durduracak!

WhatsApp eski mobil işletim sistemleri için desteğini sonlandırıyor. Facebook'a ait uygulama, Nokia S40, Android Gingerbread ve iOS 7 için desteğin sona ereceğini paylaştı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, belirli telefonlar için desteğini kesiyor. Böylece milyonlarca kullanıcının WhatsApp ile olan bağı kesilecek.

Facebook'a ait uygulama, Nokia S40, Android Gingerbread ve iOS 7 için desteğin sona erdireceğini açıkladı. Şu anda dünya çapında 1.5 milyon insan platformu kullanıyor. Ancak bu sayı her geçen gün yükseliyor. Duyuru, şirket tarafından eski bir blog gönderisine yapılan güncelleme ile yapıldı.

"Eski işletim sistemleri için destek" olarak adlandırılan yayın, aşağıdaki işletim sistemlerinin artık uygulama ile uyumlu olmayacağını belirtiyor:

Nokia S40

Android sürümleri 2.3.7 ve üstü

iOS 7 ve üstü

Bu işletim sistemlerine sahip kişiler yeni hesap oluşturamıyor. Ancak destek sona erene kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Bu yıl 31 Aralık'ta Nokia kullanıcıları, 1 Şubat 2020'de ise Android ve iOS platformları için WhatsApp desteği sonra erecek.

WhatsApp, bazı uygulama özelliklerinin artık işletim sistemleri için artık "aktif olarak geliştirilmediklerinden" çalışmayı durduracak. Bu sistemlere sahip kullanıcıların iOS 8+, Andoid OS 4.0+ veya Windows Phone 8.1+ gibi daha yeni bir sürüme geçmelerini önerdiler. Bunu yapanların sohbet geçmişini telefonlar arasında aktarma seçeneği olmadığından önceki konuşmaları kaybolabilir. Ancak, sohbetlerinizin size bir e-postayla gönderilmesini seçebilirsiniz.

Diğer işletim sistemleri için WhatsApp zaten çalışmayı durdurdu: