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O Sözlere Dayanamadı Gögüslerine...

O Sözlere Dayanamadı Gögüslerine...

O Sözlere Dayanamadı Gögüslerine...

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan (20) göğüslerine silikon taktırdı.

Bikinili fotoğrafını Instagram’da paylaşan Alkan’ın değişimi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Zeynep Alkan geçen yıl bir takipçisinin “Babanın göğüsleri senden büyük” sözlerine “Ben zaten bunu biliyorum. Sen söyleyince değişmiyor” diye karşılık vermişti. 

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