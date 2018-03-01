Büyük sürpriz!

Netflix’in ilk yerli dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Çağatay Ulusoy'un yeni partneri Ayça Ayşin Turan oldu.

Can Evrenol’un yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, toplam 20 bölümden oluşacak. Dizinin ilk netleşen kadın oyuncusu Hazar Ergüçlü olmuş, daha sonra Leyla Lydia Tuğutlu ile anlaşma aşamasında gelinmişti. Ancak Tuğutlu daha sonra karar değiştirip projeden ayrıldı. Kulislerde güzel oyuncunun rolü geri planda olduğu için bu kararı aldığı iddiası kulaktan kulağa yayıldı.

Dizi için yeniden kadın oyuncu arayışı başladı ve daha önce de adı adaylar arasında geçen Melisa Aslı Pamuk ve Ayça Ayşin Turan’la görüşüldü. Son gelen bilgiye göre ise dizi için başrolünü oynadığı Meryem dizisi dün ekrana veda eden Ayça Ayşin Turan’la el sıkışıldı.

Okan Yalabık’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı konuşulan dizi için şimdiye kadar Burcu Biricik, Neslihan Atagül gibi ünlü yıldızlarla da görüşülmüş ancak ilk yazılan senaryo beğenilmeyince dizinin çekimleri ertelenmişti.