Çağla Şıkel: Nasıl yakalandım!

İstanbullular önceki gün Emaar AVM'de gerçekleşen makyaj festivali 'İstanbul Make Up Festival'e adeta akın etti. İki gün süren makyaj festivalinin ikinci ve son gününün sürpriz ismi Çağla Şıkel oldu.

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu'na destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel'in, yanlışlıkla Arda Kural yazması olay olmuştu.

'SOSYAL MEDYA AZİZLİĞİ'

Gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine tebessümle cevap veren manken, "O an sinirle nasıl yazmışsam artık; Ahmet Kural, Arda Kural olmuş. 'Sosyal medya azizliği' diyelim" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel, "Ayrıca o yazıyı da hemen düzeltmeme rağmen nasıl yakalandım, helal doğrusu" şeklinde konuştu.