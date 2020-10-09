Çağla Şıkel'den bomba itiraf!

Podyumların aranan isimlerinden manken ve sunucu Çağla Şıkel katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında samimi açıklamalarda bulundu. Emre Altuğ ile evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel kız çocuğu isteğini ve bunun için yaptırdığı uygulamayı ilk kez açıkladı. Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyi hayatına sokmayan Çağla Şıkel itirafı ile şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in ileride kız çocuğu sahibi olabilmek için başvurduğu yöntem...

Podyumların aranan isimlerinden manken ve sunucu Çağla Şıkel katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında samimi açıklamalarda bulundu. Emre Altuğ ile evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel kız çocuğu isteğini ve bunun için yaptırdığı uygulamayı ilk kez açıkladı.

Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyi hayatına sokmayan Çağla Şıkel itirafı ile şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in ileride kız çocuğu sahibi olabilmek için başvurduğu yöntem...

Hayatıyla ilgili çok özel detayları anlatan Çağla Şıkel günlük yaşamına ve geçmişine dair özel itiraflarda bulundu. Armağan Çağlayan'ı mesafeli biri olarak düşünen Şıkel, günlük yaşamında sevecen ve samimi biri olduğunu belirtti. Ünlü manken ve sunucu kız çocuğu isteğiyle ilgili çok özel itiraflar yaptı.

'YUMURTALARIMI DONDURDUM'

Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.