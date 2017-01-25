ÇAĞLA YENİ SEVGİLİSİNE HAYRAN KALMIŞ!

Emre Altuğ ile aşk yaşayan Buse Narcı, 4 yıl önce katıldığı stil yarışmasında jüri üyesi Çağla Şıkel’i kendisine hayran bırakmış.

Emre Altuğ’nun yeni aşkı Buse Narcı ile ünlü popçunun eski eşi Çağla Şıkel’in 2012 yılında yayınlanan “Bugün Ne Giysem” yarışmasından birbirlerini tanıdıkları ortaya çıktı. Şıkel’in jüri üyesi olduğu yarışmada Buse Narcı ise yarışmacı olarak yer almış.

Şıkel güzelliğine hayran kaldığı Narcı’ya yarışma boyunca “Sana ne giysen yakışır. Çok gençsin. Müthiş bir fotomodel olacaksın. İnsan sana bakmaya doyamıyor. Gözlerimi senden alamıyorum. Tam kutu bebek gibisin. Saçların çok güzel” diyerek övmüş.