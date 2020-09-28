Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan uyarı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son günlerde vatandaşlara cep telefonlarından “Pandemi Ödeme Desteği” adı altında kısa mesajlar geldiğini, bunlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kısa mesajların ve telefon hatlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmadığı duyuruldu.

Açıklamada, pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşların özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, vatandaşlarımızı destek ödemesi adı altında suistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili olarak Bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve söz konusu numaraları aktararak konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”