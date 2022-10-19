Çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL’lik ürün çaldı
Çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL’lik ürün çaldı
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Girne’de çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL değerinde mal çalan M.Ö. tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir oto kaporta ve boya garajında çalışmakta olan M.Ö.’nün (E-44), iş yerine ait toplam 5 bin 400 TL değerindeki boya sertleştiricisi ile verniği çaldığı tespit edildi.
BRT
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