Can Bonomo ve Öykü Karayel'den aşk pozu
Can Bonomo ve Öykü Karayel'den aşk pozu
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Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Öykü Karayel'le evlenen şarkıcı Can Bonomo, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.
Öykü Karayel ile iki yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Can Bonomo, eşiyle romantik pozunu paylaştı. Başarılı müzisyenin paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren ikiliye "Maşallah" yorumları yapıldı.
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