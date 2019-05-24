Canlı yayında olay gaf!

Ece Erken'in 'Madonna' gafı olay oldu!

Ünlü sunucu Ece Erken, Madonna'yı bu yıl Eurovision'da yarışmacı sanıp büyük bir gafa imza attı.

Geçen yıl sunucu Funda Özkalyoncu, Sabahattin Ali'nin 1943'te yayımlanan eseri 'Kürk Mantolu Madonna'nın 1953 doğumlu Madonna'nın hayat hikayesini anlattığını zannederek büyük bir gafa imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan Ece Erken de Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını söyledii.

Erken, bu yılki Eurovision'da sahne alan Madonna'yı yarışmacı sanıp şu cümleleri sarf etti: "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur."

Erken'i partneri Bircan Bali'nin de desteklemesi güldürdü.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Sosyal medyanın diline düşen Ece Erken ve Bircan Bali, yaptıkları haberleri önceden araştırmadığı gerekçesiyle çoğu takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.