Çatalköy’de balık avlarken hayatını kaybetti
Çatalköy’de balık avlarken hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , Gönyeli’de sakin Hasan Cambazoğlu (E-56), Çatalköy’de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize girmiştir.
Konu şahıstan haber alınamaması üzerinde denizde ve karada Sahil Güvenlik, Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapılmıştır. Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında söz konusu şahsın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafindan kayalıklar arasında bulunmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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