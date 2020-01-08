ÇATIDAN DÜŞTÜ!

Bostancı’da Ağıllar Bölgesinde çatı tamiri esnasında çatının kırılması sonucu yere düşen Adil Çabuk’un omuriliği kırıldı.

Adil Çabuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak omuriliğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı açıklaması;

07.01.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Bostancı’da Ağıllar Bölgesinde bulunan işçi yatı evlerinin

çatısını tamir etmek maksadı ile çatıya çıkan Adil ÇABUK (E-36), atermitten mamul çatının kırılması sonucu

yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, omuriliğinde kırık teşhisi ile

müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.