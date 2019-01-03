Çatışma arasında kaldı!

Sunucu Özlem Yıldız, önceki akşam sevgilisi Murat Sönmez'le gittiği restoranda silahlı kavganın ortasında kaldı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Yıldız, telefonla bağlandığı '2. Sayfa' programında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sunucu Özlem Yıldız dün akşam sevgilisi Murat Sönmez'le birlikte Yeşilköy'de bir mekanda yemek yemeye gitti. Burada bulundukları sırada bir anda silah sesleri duyulmaya başlandı.

Ortalık kısa sürede karıştı ve mekanda bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

O sırada kameralara yansıyan görüntülerde Özlem Yıldız ve sevgilisi mekandan kaçarken görülüyor.

Kanal D'deki '2. Sayfa' programında gösterilen görüntülerde Özlem Yıldız ve sevgilisi el ele mekanı terk ediyor.

YAŞADIĞI ŞOKU ANLATTI!

'2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Özlem Yıldız yaşadıklarını anlattı:

"Yeşilköy'de bir et restoranı. Bu ailelerin gittiği normal bir saat. Hava çok serin olduğu için iç kısımda oturmayı rica ettim. Bir tek bizim masamız iç kesimdeydi. Yemekleri söyledik, restoran sahibi özel olarak ilgilendi bizimle sağ olsun.

Hayatımda silah sesini iki kere yaşadım. Biri girdi içeri. Yanımıza kadar geldi. Silahın o sesini duydum.

'SİLAHTAN ÇIKAN KOVANLAR YERDE BULUNDU'

Bir 'Ah' sesini duydum. Kafamı çevirdiğim an o silahla göz göze geldim. O silah sesleri devam ederken nasıl çıktık, nasıl yan mekana gittik hatırlamıyorum. 2 gündür kendime gelemiyorum. Seken 6 kovan yerde bulundu. Oğlum yanımda olsa ne yapardım, nasıl korurdum.

'BİR ANNE ÇOCUKLARINI BIRAKIP GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞ'

Bizim oradaki kaçarken halimizi görüyorsunuz. Oradaki görüntüyü maalesef bir anne çekiyor. Yanındaki 2 çocuğu bırakıp beni çekiyor. 'Oturun çocuğum oturun' diyor. Ben 2 gündür 'Oğlum yanımda olsa ne yapardım?' diye düşünürken kadın magazin derdine düştü. Bana biri bunu açıklasın. Bir anne!

Allah kimsenin başına vermesin. Ne kadar korkunç bir şey. Şaka zannettim bu olayı. Önümde oldu her şey. Ben tek başıma olsaydım kalırdım orda. O kurşunlar restoran sahibine denk geldi. Ne oldu bilmiyorum. Hayati tehlikesinin olmadığını duydum. Çoluk çocuğun olduğu bir yerdi. Yılbaşı gecesini ev ortamında geçirdim ki tatsızlık olur başıma bir şey gelmesin diye. Bir şey olacaksa oluyor. Ertesi gün buldu bizi. Saat 20.00 suları. Bir gece kulübü değil. Havaya ateş etmedi bilerek üstlerine hedef alarak ateş etti. Yemek yiyorsun, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun. Ben mutfağa çok yakın olduğu için fırın falan patladı sandım. Arkamı döndüm, kurşunu bir daha silaha verdi. Dış kısımdakilerin olayı anlaması bizim kaçışımızla oldu. Olayı en canlı canlı yaşayan biziz."