Hadise'den 'parmak' açıklaması!

Paylaştığı fotoğraf olay olan Hadise, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Hadise, sosyal medya hesabında "Şapkam kalp Ben... Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var" notu ile paylaştığı fotoğrafın ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hadise, hakkında yapılan yorumların ardından açıklama yayınladı.

'BENİM SANATÇI OLMAM İNSAN OLDUĞUM GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR'

"Dün paylaştığım fotoğrafı 'skandal' olarak adlandıran herkese birkaç sözüm var. Bana bel altı yorum yapanlara, ağza alınmayacak laflar söyleyenlere neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara 'Bu şekilde bir yorum yazmanız skandal.' dediğinizi hiç duymadım.

Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ve sadece kötü yorumları değil gelen binlerce eğlenceli yorumu da görüp haber yapsa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da daha çok güleceğiz"