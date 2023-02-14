Çavuşoğlu: En az kayıpla dönmek için gittik ama başaramadık

Bakan Çavuşoğlu, çocukları kaybetmenin yarattığı hüzün ile KKTC’ye döndüklerini söyleyerek, depremin hem Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de ülkeye ağır bir travma yaşattığını belirtti. Çavuşoğlu Adıyaman’daki tabloyu gördüğünde en az kayıpla oradan dönme ümidi içerisinde olduğunu belirterek, “Ne yazık ki çok can kaybı ile döndük” dedi.

Çavuşoğlu, “Adıyaman dağılmıştı, bize gerekli alt yapıyı sağlayamayacağı için valilik siyasilerin gitmesine izin vermedi ama ben ailelerin yanında olmak için gittim bakan olarak gitmedim. Enkaz alanında sivil savunma, gönüllüler ve sağlıkçılar ile o süreci yürütüp çocuklarımıza erişmeye çalıştık maalesef istediğimiz şekilde erişemedik. Orada şartlar çok zordu olağanüstü bir depremden çıkmıştı adıyaman, ikinci büyük sarsıntıyı da yaşadı. Barınacak bir yer de yok, su yok, tuvalet yok, elektrik yok” dedi.

“Çocuklarımızı istediğimiz gibi canlı olarak geri getiremedik. Çocuklarımız milli görev için oradaydı bizi temsil etmek için oradaydı” diyen Milli Eğitim Bakanı, depremde hayatın kaybeden öğrencilerin isimlerini yaşatma amacında olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Ailelerle de konuştuk, nasıl defin edilmek istendiğine ilişkin, mağusa mezarlığından 40 kişilik yer ayıralım ve ortaya da bir anıt yapalım. Aileler de bunu kabul etti. Bu yer ayrıldı, anıt konusunu konuştuk. Kapalı spor salonu konusunu da konuştuk. Görev şehidi olarak ilan edilmesi kararı alındı. Anıt için önerge hazırlandı, anıtlar yüksek kurulu görevlendirildi. Sokaklara isimlerinin verilmesi noktasında karar alındı. Diğer bölgelerde vefat edenlere sahip çıkılması adına karar alındı. Mezar taşlarının da devlet tarafından yapılması kararı alındı. Yaşayan çocukların eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanması ve velilerin yaşaması için katkı yapılacak..”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele ve Gazimağusa’daki rehber öğretmenlerin yarın eğitime alınacağını belirterek, bu konudan etkilenen tüm çocuk ve öğretmenlere Sağlık Bakanlığı ile psikolog hizmeti vereceklerini söyledi.

Okullardaki binaların güvenliği konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, bu konunun yıllardır konuşulduğunu belirterek, “Elimizdeki imkanlar ve hayırseverlerle son 3 yılda 10 okul yaptık. Ülkenin ihtiyaçları ile bize ayrılan bütçenin birbirini karşılaması mümkün değildi. Deprem olayından sonra bugün Erenköy Lisesi boşaltıldı, Yeniboğaziçi’nde riskli gördüğümüz binayı da ilerleyen günlerde boşaltacağız” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu Eylül de yenisini açma niyetindeydik ama Eylül’ü beklemeyeceğiz. Diğer sınıflara sıkışacağız. Yeniboğaziçi’nde bir çalışma yaptırıyorum gerekirse boşaltacağız bir kısmını diğer okullara aktarıp yeni okul yapacağız. Bir kaynak oluşturmaya çalışıyor hükümet, riskli binaları yıkıp yenisini yapacağız. Okullara sağlam bir operasyon yapacağız özellikle deprem riski olanlardan.”

BRT