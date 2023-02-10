Çavuşoğlu: İsias Otel enkazından toplam 54 kişi çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman İsias Otel’deki son bilgileri BRT’ye aktardı..

Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar enkazdan toplam 54 kişinin çıkarıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini, enkazdan çıkarılan cansız bedenlerin ise aileler tarafından teşhis edilse de uluslararası prosüdüre uygun olarak DNA testiyle kimliklendirildiğini söyledi.

BRT